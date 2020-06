Bon Turystyczny dziś w Sejmie. Senat przetrzyma projekt?

Prezydencki projekt ustawy, dot. Polskiego Bonu Turystycznego, trafił w czwartek do Sejmu, a w piątek ok. godz. 18-19 powinien zostać przyjęty przez posłów. Kiedy pieniądze trafią do Polaków? Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Senat może stosować "obstrukcję" i przetrz...