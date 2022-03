Dentobus znów w trasie po lubuskich miejscowościach. Gdzie pojawi się gabinet na kółkach?

Przede wszystkim profilaktyka

Dentobus ma przede wszystkim dotrzeć do mniejszych miejscowości, w których dostęp do stomatologów jest ograniczony, bo gabinetów nie ma w szkołach ani w najbliższej okolicy. Chodzi głównie o profilaktykę, bo według ostatnich badań na próchnicę zębów choruje ponad połowa trzylatków, osiemdziesiąt procent pięciolatków i aż dziewięćdziesiąt procent siedmiolatków. Po województwie lubuskim będzie jeździł do końca marca.