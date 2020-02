Deptak wyłania się z ziemi. Co z kocimi łbami w centrum?

- W jakim tempie układamy kostkę, tego nie liczę, ale w ciągu godziny to z metr kwadratowy na pewno wychodzi – mówił nam we wtorek 4 lutego Jacek Magura, który pomiędzy Starym Rynkiem a torowiskiem tramwajowym układał kostkę brukową. To właśnie ona będzie na części deptakowej na wysokości placu koło katedry.

Kto choć raz w tygodniu bywa w ścisłym centrum, ten z pewnością widział, że prace nad deptakiem są już mocno zaawansowane. Układana jest już nawierzchnia. Powstają także przystanki tramwajowe.

Kto dobrze się przypatrzy, na pewno zwróci uwagę, że kostka na przyszłym deptaku nawiązuje do tej, która została jest na Starym Rynku. Przykład? Jeśli na placu przy katedrze jest pas ułożony z czarnej kostki, to podobny pas z ciemnej kostki jest też na części deptakowej.