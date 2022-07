Derby dla Gorzowa! Rowerzyści wyprzedzili Zieloną Górę o... osiem długości równika

- Gorzów obronił tytuł Rowerowej Stolicy Polski dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. W klasyfikacji generalnej... niestety. Było blisko, ale jedynie otarliśmy się o podium. O jedyne 4 tys. km - poinformował w czwartek 7 lipca Rowerowy Gorzów. Przez ostatnie tygodnie napędzał gorzowskich rowerzystów do kręcenia kilometrów dla swojego miasta w zabawie Rowerowa Stolica Polski.

W klasyfikacji ogólnopolskiej (w tym roku do rywalizacji przystąpiło 56 miast) zwyciężyła Biała Podlaska przed Puławami i Gnieznem. Gorzów, choć wykręcił największą liczbę kilometrów w historii swoich startów w tej akcji, zajął czwarte miejsce. Od 1 do 30 czerwca, gdy trwała zabawa, gorzowscy rowerzyści pokonali łącznie 765 768,79 km. To aż o 65 proc. więcej niż w zeszłym roku! Wynik wprost imponujący.