Derby dla Gorzowa! Tak skakały Kangury rzucając za trzy punkty

- Pamiętam, że kiedyś młodzikach rzuciłem chyba 40 punktów. Dzisiaj wszystko wpadało! Zespół kreował mi dobre pozycje. Po każdym rzucie się trochę dziwiłem, że co rzut, to są punkty – mówi Adam Chodkiewicz. W sobotę 11 lutego podczas meczu 21. kolejki drugiej ligi koszykarzy był niezwykle skuteczny. Trafił dziewięć z dziesięciu rzutów za dwa punkty, pięć z ośmiu za trzy i cztery z pięciu osobistych. Łącznie zdobył 37 punktów. To m.in. dzięki jego skutecznej grze ekipa EIG CEZiB Kangoo Basket Gorzów pokonała BC Swiss Krono Żary 107:80. To była siódma wygrana gorzowian w tegorocznych rozgrywkach.

EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów - BC Swiss Krono Żary 107:80 (23:20, 21:25, 28:15, 35:18)

Gorzów: Tomasz Cieślak 1, Michał Jercha 10, Konrad Jelski 25, Paweł Wróbel 0, Adam Chodkiewicz 37, Oskar Brodziuk 3, Szymon Latecki 5, Norbert Grzegorczyk 20, Tomasz Sobania 2, Marcin Jachimowski 4.

Żary: Maciej Leszczyński 24, Kamil Olejnik 15, Wojciech Dymiński 24, Hubert Stolarek 0, Robert Kiemski 2, Adrian Rotkiewicz 0, Sebastian Jankowski 15, Michał Starzec 0.

