Derby Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra mają być w środę. Ale czy będą przy takich prognozach pogody?

Derby Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra zagrożone?

Ale to nie oznacza, że te odbędą się. A to ze względu na ponownie niekorzystne prognozy pogody. Serwisy yr.no, m.in. na który powołuje się też Ekstraliga Żużlowa, przewiduje, że w środę od rana z przerwami do wieczora może padać deszcz (stan na poniedziałek 31 sierpnia, godz. 9.00). Potwierdza też to serwis windy.com i accuweather.com. Ten opad może sprawić, że władze rozgrywek kolejny raz przełożą lubuskie derby Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra na inny termin, z powodu niemożności przygotowania na obiekcie przy ul. Śląskiej regulaminowego, w tym bezpiecznego toru dla żużlowców.