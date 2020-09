Deszczowe lubuskie derby nie dla Falubazu Zielona Góra. Stal Gorzów górą w 12. rundzie PGE Ekstraligi!

O tym, że deszcz może rozgrywać karty na stadionie im. Edwarda Jancarza przy ul. Śląskiej, było wiadome przed pierwszym biegiem. Ale że trener gospodarzy Stanisław Chomski będzie miał niemal same asy w swojej talii, to nie było pewne. A niemal, bo jedynie Krzysztof Kasprzak nie jechał na miarę swoich możliwości. Za to świetnie prezentował się Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak i Anders Thomsen, którzy na przemoczonym torze radzili sobie jak ryby w wodzie.

Całkowicie odwrotnie było u gości, po których z całą pewnością można było spodziewać się znacznie lepszej jazdy w przypadku prawie wszystkich. Zwłaszcza w pierwszej części zawodów, w trakcie której gorzowianie uzyskali taką zdobycz punktową, która dawała im wirtualny bonus. Każdy z zielonogórzan miał przynajmniej dwa nieudane biegi. A startujący jako gość Rosjanin Wiktor Kułakow to nie miał żadnego udanego. Wydawało się, że do końca liderem "Mysz" w tych derbach będzie ekstalowiec Michael Jepsen Jensen, ale im dłużej trwały zawody, tym Duńczyk miał coraz poważniejsze problemy sprzętowe, przez co zamiast początkowych trójek w końcówce przywoził też "śliwkę".

Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra: 15. bieg decydujący

To i postawa innych jego klubowych kolegów sprawiła, że o punkcie bonusowym w dwumeczu miał zadecydować ostatni piętnasty bieg. Przed nim Stal prowadziła z Falubazem 49:35, a to znaczyło, że zielonogórzanie nie mieli szans na bonus. Okazję tę wykorzystali więc gorzowianie. Fakt faktem, na starcie najszybszy był Patryk Dudek, ale niewiele wolniejszy od niego był Zmarzlik, więc do końca go atakował. Bez skutku, ale jako że ponownie kłopoty miał Jepsen Jensen, to para stalowców dowiozła trzy "oczka" do mety. Tym samym to Staleczka triumfowała w tych historycznych derbach, odbywających się w strugach deszczu!