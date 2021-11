Dino w Gorzowie czeka już na pierwszych klientów. Gdzie powstał ten sklep?

Dino to sieć sklepów rozwijająca się w zawrotnym tempie. Sklepy te - supermarkety - początkowo powstawały w mniejszych miejscowościach, gdzie mieszkańcy nie mieli możliwości robienia zakupów w wielkopowierzchniowych marketach. Teraz to się zmienia i Dino wkracza również do większych miast. W sobotę 20 listopada sieć otworzy swój pierwszy sklep w Gorzowie. Gdzie dokładnie? Na Osiedlu Europejskim, na ulicy Ryskiej. Do sklepu dojechać można od strony osiedla oraz od ronda na ul. Myśliborskiej. Inwestor postawił nie tylko sklep, ale też zadbał o otoczenie. Przy markecie jest oczywiście spory parking, a także chodnik. Przeczytaj też: Te psiaki szukają noweg, ciepłego domu WIDEO: Remontowa ofensywa w Gorzowie!

Sandra Soczewa