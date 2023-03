DK22 w Gorzowie mają skończyć do 10 maja! Tak dziś wygląda inwestycja

Rozbudowa wylotówki na Gdańsk dobiega końca. Widać to po zakresie prac, jakie pozostały jeszcze do zrobienia. Widać to także po umowie między miastem a wykonawcą, którym jest firma Budomex. W aneksie do umowy zapisano niedawno, że termin zakończenia prac to 10 maja tego roku. To za niespełna dwa miesiące.

- Miastu zależy, żeby ten termin był dotrzymany – mówił nam Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta, gdy potwierdzaliśmy w

magistracie datę zakończenia inwestycji.