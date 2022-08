Dlaczego 40 lat temu Gorzów wyszedł na ulice? |ROZMOWA

31 sierpnia 1982 to jedna z ważniejszych dat w historii Gorzowa. Tego dnia odbyła się największa demonstracja polityczna w historii Ziemi Lubuskiej. 40 lat temu, w ostatni dzień wakacji, w okolicach katedry zgromadziło się kilka tysięcy osób, które postanowiły zaprotestować przeciwko trwającemu już dziewiąty miesiąc stanowi wojennemu. Ludzie zaczęli zbierać się około 13.30. Cztery godziny później władza postanowiła stłumić demonstrację. Starcia mieszkańców z milicją zakończyły się po 22.00...

Co w gorzowianach zostało z wydarzeń, które rozegrały się 31 sierpnia 1982 roku?

- To trudne pytanie... Gdybym dzisiaj miał powiedzieć, czy to wydarzenie jakoś rezonuje u współczesnych gorzowian, to... na otwartej przestrzeni tego nie widać. Gdy się jednak poruszy ten temat w mediach społecznościowych, to zaraz odzywają się ludzie. Mówią, że wtedy brali w tamtej demonstracji udział, że widzieli, co się wtedy działo. W pamięci zbiorowej tamte wydarzenia zatem istnieją, ale te wspomnienia są rozproszone, tak jak została rozproszona tamta demonstracja.