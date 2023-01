Dlaczego ceny paliw nie poszły w górę? PiS w Gorzowie odpowiada opozycji

- „Platformo, kibicuj Polakom, nie drożyźnie” takie jest nasze zawołanie na dziś - mówiła w środę przed południem poseł Elżbieta Płonka z PiS. Wraz z Tomaszem Rafalskim odnosiła się do zarzutów opozycji, która twierdzi, że pod koniec roku ceny paliw w Polsce były zawyżane. Od 1 stycznia 2023 podatek VAT na paliwa wynosi już 23 proc., a nie jak wcześniej, w obniżonej wersji, 8 proc. Ceny paliw w ostatnich dniach grudnia i w pierwszych dniach stycznia są mniej więcej na zbliżonym poziomie i wynoszą ok. 6,70 zł za litr benzyny oraz ok. 7,40 zł za litr oleju napędowego. VAT musiał wzrosnąć, bo na utrzymywanie go na poziomie 8 proc. nie zgodziła się Komisja Europejska.