Dlaczego ciepło w czynszu mam droższe niż u sąsiada?

Ogrzewanie daje ciepło w domu, ale jego cena i sposób rozliczania to dopiero rozpala… emocje. Nie inaczej jest także w tym sezonie grzewczym. Gorzowianie muszą się bowiem zmierzyć z dwiema podwyżkami cen ciepła, które były na przestrzeni pół rok, a w ślad za tym z rosnącymi rachunkami.

Rachunek za mieszkanie? 2 139 zł!

Kilku gorzowian pokazało nam niedawno swoje rachunki za mieszkanie. Jeden z nich ma do płacenia 2 139 zł miesięcznie, z czego ponad połowa - 1 087 zł - to zaliczka na ogrzewanie. Drugi dostał rachunek na 1696 zł miesięcznie, w których koszt ciepła to 831 zł.