Dlaczego Gorzów powinien zbudować linię z Górczyna na Piaski? |ROZMOWA

Autobusy w końcu będą jeździć na osiedle Europejskie, ale mają tam jeździć autobusy obsługujące strefę ekonomiczną. To dobry pomysł? Sam pomysł na puszczenie autobusów na osiedle to dobry ruch. Nie jestem przekonany, czy powinny tam wjeżdżać akurat autobusy jadące ze strefy ekonomicznej, bo one przecież są zatłoczone. Lepiej puścić te jadące z Baczyny. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zrobienie na Europejskim pętli.

Tylko gdzie ją zrobić, jak tam blok przy bloku?

Zgadza się, nie ma tam dużo terenów miejskich, ale jest planowana ulica, która ma tworzyć coś w rodzaju kręgu. Być może należy wykorzystać na pętlę tę właśnie ulicę. Ona będzie opasać mini plac, który ma być centralnym punktem osiedla Europejskiego. Niewykluczone, że urząd miasta postanowi wykupić jakiś kawałek gruntu w innym miejscu.

Miasto pracuje nad siatką połączeń autobusowych i tramwajowych. Jakie nowe linie powinny się w niej pojawić?

Przede wszystkim tramwaj z Piasków na Górczyn do planowanej krańcówki przy Szarych Szeregów oraz w ul. Piłsudskiego. On jest bowiem podstawą do zrobienia dobrej siatki połączeń i to zarówno tramwajowych jak i autobusowych. Dziś mamy dużo autobusów „uwięzionych” na Górczynie, więc jeśli ich nie „uwolnimy” z Górczyna, to nie puścimy ich w inne części miasta.