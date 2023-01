Dlaczego przetarg na deptak nie wychodzi? "To klątwa czarownic"

- Co jest nie tak z tą inwestycją? To klątwa czarownic – mówi z uśmiechem wiceprezydent Jacek Szymankiewicz o pierwszym etapie przebudowy ul. Hawelańskiej i Wełnianego Rynku. Inwestycja ma bowiem ogromnego pecha. Urzędnicy szukają wykonawcy od prawie dwóch lat, a każdy z trzech dotychczasowych przetargów trzeba było unieważnić. Pierwszy – bo oferty przekraczały odłożone wówczas na inwestycję pieniądze. Drugi – bo nie było żadnego chętnego. Teraz, jak już informowaliśmy w tekście: Nie będzie przebudowy Hawelańskiej i Wełnianego Rynku w Gorzowie! Firma się wycofała trzeba było unieważnić trzecie postępowanie, bo firma, która go wygrała, nie była w stanie przedłożyć gwarancji ubezpieczenia należytego wykonania robót. Nie można było też wybrać innych chętnych, bo jedna z firm nie złożyła w terminie wymaganych dokumentów, a oferta drugiej przekraczała możliwości miasta.