Dlaczego zegar na wieży katedry nie działa? Oto przyczyna

Katedralny zegar wciąż jeszcze nie działa, a choć nie odmierza czasu od ponad pięciu lat, to spora część gorzowian wciąż ma w sobie nawyk spoglądania ma kościelną wieżę, by zobaczyć, która jest godzina.

Zegar tak szybko nie wróci?

Katedralny kościelny opiekował się zegarem od 1980 r., gdy jeszcze był ministrantem.

- Trzeba było go podkręcić, dostawić wskazówki, jak się spóźniały czy przyspieszały. W tygodniu potrafiły do półtorej minuty, więc raz na tydzień się wchodziło i naciągało ciężarek - wspomina w „Łączą nas ludzie i miejsca”.

- Jak zegar wróci, będzie chodził idealnie. Kiedy to się stanie? Tego wciąż nie wiadomo - mówi pan Zenon.

Dziś do poziomu tarcz zegarowych na razie się nie wejdzie. Schody, które prowadziły na górne partie wieży, jeszcze nie zostały odbudowane. Wieża jest zamknięta.