DMPJ. Dwóch zawodników to za mało. Stal Gorzów bez awansu do półfinału

Na fazie ćwierćfinałowej Cash Broker Stal Gorzów zakończy w tym roku rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów. Ćwierćfinały rozpoczęły się 22 czerwca, zakończą w czwartek 30 czerwca. I w każdym z czterech turniejów gorzowianie jadą osłabieni. Kontuzjowani są bowiem Mateusz Bartkowiak oraz Oliwier Ralcewicz, a regulamin nie pozwala, by w składzie stali jechał jej zawodnik Jakub Stojanowski. Zanim bowiem został wypożyczony z Rzeszowa, to zdążył już wystartować w tym roku w DMPJ w jego barwach.

Obaj zawodnicy, owszem, znajdują się w składzie na zawody, ale tylko po to, by - jedynie w dwóch biegach w całym turnieju - można było za nich zastosować rezerwę (raz za Bartkowiaka i raz za Ralcewicza). W efekcie w 20-biegowych zawodach pozostali dwaj stalowcy - Oskar Paluch i Oskar Hurysz - mogą wystartować tylko w 12 biegach. I choć są z reguły jednymi z najlepszych zawodników, to jednak punktów z pozostałych ośmiu wyścigów brakuje.