Do Gorzowa znów przyjadą food trucki. To będzie ostatni zlot w tym roku! Magdalena Marszałek

Pyszności z różnych stron świata znów zawitają na Plac Grunwaldzki w Gorzowie. Festiwal Smaków Food Trucków Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Festiwal Smaków to ogólnopolskie wydarzenie, które odbywa się cyklicznie w wielu polskich miastach. Od kilku lat zabiera w kulinarną podróż dookoła świata również gorzowian. Tym razem mobilne restauracje przyjadą do Gorzowa w połowie października, by wspólnie pożegnać mijający foodtruckowy sezon.