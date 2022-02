Do kupienia domy z działkami w Lubuskiem. Nie wymagają remontu, a kosztują tyle, co mieszkanie! Aleksandra Sierżant

Powierzchnia działki: 576 m² Powierzchnia: 69 m² Rynek: wtórny Liczba pokoi: 3 Rodzaj zabudowy: wolnostojący Liczba pięter: 1 piętro Materiał budynku: cegła Stan wykończenia: do zamieszkania Okna: plastikowe

Ceny na rynku nieruchomości wciąż idą w górę. Okazuje się, że za mieszkanie w mieście (często w stanie surowym) trzeba zapłacić ponad 300 tys. złotych. Większość osób z pewnością zadaje sobie pytanie: - Ile muszą kosztować budynki jednorodzinne z działkami? Okazuje się, że wcale nie trzeba wydawać fortuny, by mieć swój własny dom z ogródkiem. Na stronie otodom.pl znaleźliśmy oferty domów na sprzedaż, które kosztują tyle, co mieszkanie! A na dodatek - nie wymagają remontu, więc kupujesz, wchodzisz i mieszkasz. Przejdź do galerii i zobaczcie domy z działkami w cenie mieszkania na sprzedaż w Lubuskiem >>>