Do Lubuskiego nadciąga orkan "Malik". Może osiągać 115 km/h. Wiatr będzie łamać drzewa, odcinać prąd. Uważajcie!

W związku z silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia, które obowiązywać będzie od godz. 16.00 (29.01.2022) do godz. 17.00 (30.01.2022). "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w drugiej części nocy i nad ranem lokalnie osiągającego w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe burze" - czytamy w komunikacie IMGW.

Orkan Malik nad Lubuskiem

"Czeka nas bardzo niebezpieczna noc z soboty na niedzielę oraz niedziela" - informują Lubuscy Łowcy Burz na swoim profilu facebookowym. Za pogodowy armagedon w naszym regionie odpowiedzialny jest niż "Malik" z systemem frontów atmosferycznych, który podczas wędrówki nad Skandynawią i Bałtykiem ulegnie znacznej intensyfikacji, a ciśnienie w jego centrum osiągnie zaledwie około 960hPa.