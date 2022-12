Do przyjaciół Powstania Wielkopolskiego dołączyła także Skwierzyna

- Chcemy dbać o lokalną pamięć historyczną, propagować wartości, jakie przyniosło to powstanie. Chcemy, by dowiedziało się o nim jak najwięcej młodych ludzi - mówi nam Walenty Kulik. Od niespełna dwóch miesięcy jest on prezesem skwierzyńskiego koła Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego. To już kolejne takie koło na północy Lubuskiego. Działają one już w Gorzowie, w Witnicy. Skwierzyna do tego grona dołączyła pod koniec października. Oprócz pana Walentego w kole działają też inni skwierzynianie: Andrzej Jesionowski, Renata Aksiutin, Żaneta Marchelek.