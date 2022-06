Dobry Wieczór Gorzów. Co za koncert Krystyny Prońko!

Dobry Wieczór Gorzów to cykl koncertów i spektakli, które odbywają się przez kilka cieplejszych miesięcy w roku. Można powiedzieć, że to takie „święto miasta w odcinkach”. Ten cykl w 2020 roku zastąpił bowiem Dni Gorzowa.

W tym roku Dobry Wieczór Gorzów odbywać się będzie do 10 września. Inauguracyjny koncert odbył się natomiast już teraz - w niedzielę 19 czerwca. Na scenie ustawionej na Starym Rynku wystąpiła Krystyna Prońko.

Krystyna Prońko to urodzona w Gorzowie piosenkarka i wokalistka jazzowa. Na swoim koncie ma kilkanaście solowych płyt. W 2019 została honorowym obywatelem Gorzowa. Na niedzielnym koncercie nie zabrakło jej największych przebojów, m.in. „Niech moje serce kołysze ciebie do snu”.

- Ta piosenka powstała w moim rodzinnym domu w Gorzowie - mówiła ze sceny Prońko.