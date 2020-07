Dobry wieczór, Gorzów! Mamy plan koncertów i spektakli na rynku!

- Ten rynek ma po prostu żyć. Coraz więcej jest tu otwartych ogródków gastronomicznych. Chcemy, by gorzowianie mogli przyjść i posłuchać muzyki, pobawić się przy spektaklach – mówił w środę 1 lipca w południe prezydent Jacek Wójcicki. Wraz z szefami instytucji kulturalnych zapowiadał cykl spotkań „Dobry wieczór, Gorzów”.

Koncerty w każdą sobotę i niedzielę

- Pod tą nazwą co weekend będziemy witać mieszkańców na Starym Rynku. W związku z tym, że mamy trudny czas epidemii, musieliśmy odwołać wszelkie duże imprezy takie jak Dni Gorzowa czy zakończenie wakacji. W naszych sercach jest jednak miłość do kultury, dlatego przez całe wakacje będziemy organizować koncerty i spektakle – dodawał prezydent.

Pierwsza odsłona „Dobry wieczór, Gorzów” będzie już w najbliższy weekend. W sobotę 4 lipca o 19.00 aktorzy Teatru Osterwy zaprezentują spektakl muzyczny „Po prostu miłość”, a po nim przygotowany przez Filharmonię Gorzowska koncert „Od Mozarta do Adele”.