Dom Usług w końcu pójdzie do remontu i zacznie nowe życie

- Choć nie jestem z Gorzowa, to ten budynek od wielu lat mi się podobał. Jego wygląd nawiązuje przecież do stylistyki bauhausu (to kierunek architektoniczny z okresu dwudziestolecia międzywojennego – dop. red.), a zbudowany został pod koniec lat 60. ubiegłego wieku – mówi Piotr Królewski, jeden ze współwłaścicieli.

- Jeśli zostanie miejsce, to będziemy chcieli, by dotychczasowi najemcy, którzy zajmują niewielkie powierzchnie, też znaleźli swoje miejsce – mówi Piotr Królewski.

Nie licząc apteki i sklepu spożywczego, wszyscy najemcy dostali już wypowiedzenie. Mają opuścić lokale do

czerwca. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że zegarmistrz (jest tu nieprzerwanie od 1982 r.) czy lombard przeniosą się na drugą stronę ulicy, naprzeciwko Parku 111.

Zagospodarowane mają być wyższe kondygnacje byłego Domu Usług. – O to, by było tu tyle firm, jak na początku przemian gospodarczych, będzie trudno. Będziemy jednak starać się, by nawiązywały one do usług zdrowotnych. Może będą tu np. salony terapeutyczne? To pewnie wyjaśni się po remoncie. By łatwiej było dostać się na piętra, zamontujemy windę – mówi Królewski.

Z remontu cieszą się mieszkańcy, którym wczoraj zdradziliśmy nowinę o zmianach. – Sikorskiego pięknieje, więc dobrze, że i to szkarad ztwo też się zmieni – mówił nam Leszek Ogrodnik z Zawarcia.