Dominika Owczarzak nową koszykarką AZS AJP Gorzów. To ma być rozgrywająca na lata w klubie z Chopina

- Obserwuję grę Dominiki od kilku lat. Z sezonu na sezon robiła duży postęp. Niestety przytrafiła się jej ciężka kontuzja, która przyhamowała jej rozwój. Potrzebowała znów czasu, żeby wrócić do formy. W ostatnim sezonie pokazała, że jej gra, na bardzo trudnej pozycji jaką jest rozgrywająca, jest już naprawdę dojrzała. Kierowanie grą opanowała już na poziomie, który pozwala realnie myśleć, żeby powierzyć jej rolę pierwszej rozgrywającej naszego zespołu. Taką też rolę będzie spełniać w nadchodzącym sezonie. Wierzę w Dominikę i stąd jej propozycja gry dla nas. To może być udana współpraca na lata – powiedział trener Dariusz Maciejewski, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Urodzona w Poznaniu 26-letnia zawodniczka jest wychowanką tamtejszego MUKS-u i to właśnie w zespole z rodzinnego miasta Owczarzak zadebiutowała na parkietach polskiej ekstraklasy. Poznanianka ma na koncie wywalczone dwa złote medale Energa Basket Lidze Kobiet z CCC Polkowice (2013,2019) oraz srebrny medal w polskiej lidze również z zespołem z Polkowic (2014). Nasza nowa rozgrywająca to również trzykrotna zdobywczyni Pucharu Polski. W ostatnim sezonie EBLK Owczarzak była najlepszą polską rozgrywającą i w klasyfikacji najlepiej asystujących w lidze poznanianka (średnio 6,4 asysty na mecz) była gorsza tylko od Chloe Wells z Wisły Kraków (6,7).

Rozgrywająca w ostatnim sezonie grała we Wrocławiu, gdzie w Energa Basket Lidze Kobiet notowała średnio 8,5 punktu, 6,4 asysty i 2,1 zbiórki.

Dominika Owczarzak o AZS AJP Gorzów

Co zdecydowała, że po udanym sezonie we Wrocławiu Owczarzak zdecydowała się na transfer do Gorzowa?