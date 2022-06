Dominikanin o. Adam Szustak wygłosi rekolekcje w Gorzowie!

Ojciec Adam Szustak, to prawie 44-letni dominikanin. Jest znany z profilu Langusta na Palmie, który prowadzi na You Tube i ma na nim 831 tys. subskrybentów.

- Od kilku lat prowadzę życie wędrownego kaznodziei. W praktyce oznacza to, że choć jestem przypisany do klasztoru dominikanów w Łodzi, to moim domem jest każde miejsce, w którym się akurat znajduję, czyli średnio co trzy dni inny, kolejny i często zupełnie nowy kawałek świata - pisze o sobie. - Dewizą mojego życia jest stare dominikańskie powiedzenie: „Głosić Ewangelię Wszystkim, Wszędzie i Na Wszelkie Sposoby” - dodaje. Oprócz działalności w internecie jeździ też z rekolekcjami po całym świecie.

