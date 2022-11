Domy do kupienia od komornika w Gorzowie Wlkp. i okolicach. Sprawdź oferty. Podajemy lokalizacje i ceny!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 25.11.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńska 70, 66-400 Gorzów Wielkopolski Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. (adres: ul. ul. Chopina 52 bl. 10, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00003657/5. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest udział dłużnika w wysokości 4/30 części, prawa własności nieruchomości, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gnieźnieńskiej 70, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00003657/5. Przedmiotowa nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 164 o pow. 0,0913 ha (913 m kw). Działka jest własnością Miasta Gorzowa Wlkp., pozostaje we współużytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne do dnia 26.01.2039r. Na przedmiotowej działce usytuowane są następujące budynki: - budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, parterowego z użytkowym poddaszem o pow. zabudowy wynoszącej 97,00 m kw i powierzchni użytkowej wynoszącej 103,30 m kw. - budynek mieszkalny, jednorodzinny (z garażem w bryle budynku) w zabudowie wolnostojącej, parterowego o pow. zabudowy wynoszącej 83,00 m kw i powierzchni użytkowej wynoszącej 51,00 m kw plus garaż o powierzchni użytkowej wynoszącej 15,60 m kw - budynek adoptowany na cele mieszkalne z dawnego budynku niemieszkalnego. - budynek gospodarczy, parterowy, w zabudowie zwartej o pow. zabudowy wynoszącej 19 m kw i powierzchni użytkowej wynoszącej 14,20 m kw, - ruiny niewielkiego budynku gospodarczego w zabudowie zwartej o powierzchni zabudowy wynoszącej 14 m kw. Do działki doprowadzona jest pełna sieć miediów (energia, gaz, woda, kanalizacyjna sieciowa). Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 02.12.2022 o godzinie: 12:00 . Suma oszacowania wynosi 52 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 260,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

