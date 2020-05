Donice na deptaku w Gorzowie będą podświetlane. Tak samo jak torowisko

Ile będzie donic? – Tych dużych, w których będą rosły drzewa, jest 30. Są też mniejsze, w których będzie niska roślinność i ich jest pięć – mówili nam we wtorek przed południem przedstawiciele Trakcji PRKiI, która wraz z AB Kowno przebudowuje ul. Sikorskiego. Donice będą stały wzdłuż torowiska tramwajowego. Zostaną w nich posadzone m.in. klony tatarskie. Będą też śliwy, grusza czy głóg jednoszyjkowy. Co ciekawe, duże cementowe donice na drzewa mają mieć zamontowane w swych rogach światła, które będą rzucać światło na drzewo. Przypomnijmy: kolorowe oświetlenie jest już zamontowane w torowisku (na razie nie jest jeszcze włączone).

Jest za wcześnie, by go ocenić

Na deptaku będzie też rosła trawa. Zostanie posiana w specjalnie do tego przygotowanych rabatach, które są na wysokości katedry. Roślinność pojawi się też przy skrzyżowaniu z ul. Pionierów. Wcześniej był w tym miejscu ułożony chodnik, ale został zdemontowany, by zrobić miejsce zieleni.

Deptak w Gorzowie. Kiedy powinien być skończony?

Prace na deptaku powinny skończyć się mniej więcej do przełomu czerwca i lipca. Miasto chce bowiem, by 2 lipca, w 763. urodziny Gorzowa, przez deptak jeździły już tramwaje. By było to możliwe, prace muszą być już ukończone.