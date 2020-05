Dr Piotr Dębicki: Koronawirusa przeszliśmy u nas wcześniej?

- Skąd ta teoria, że może już wirusa przechorowaliśmy? - To nie są statystyczne dane, ale dało się zauważyć, że w styczniu, w lutym, dużo osób przechodziło jakieś ciągnące się infekcje. One niekoniecznie były nasilone, ale polegały na suchym uporczywym kaszlu, który potrafił trwać miesiąc, one polegały na jakichś stanach podgorączkowych. Jak rozmawiam z lekarzami rodzinnymi, to takich sytuacji w regionie było bardzo wiele. Pacjenci przychodzili i opowiadali, że są po jednym antybiotyku, po drugim, zastanawiają się nad trzecim i nie wiedzą, jak się wyleczyć.

Wtedy wydawało się, że właściwie nic wielkiego się nie dzieje, bo nie ma żadnych niewydolności oddechowych. Patrząc dzisiaj wstecz, można się zastanawiać, czy to nie było tak, że wirus już był w Niemczech, a ludzie przechodzili go stosunkowo łagodnie. W styczniu i w lutym było dosyć sporo takich przypadków. Możliwości oznaczania wirusa w Polsce są dopiero od końca lutego, a że wtedy testy były trudno dostępne, nawet nie było możliwości, żeby to sprawdzić. Wśród mojego personelu medycznego jakieś dziwne infekcje w styczniu i w lutym to wszyscy przeszli.

- Mówi pan: „dużo pacjentów”. Czyli ilu? - Trudno powiedzieć. Człowiek tego nie liczy. Do gabinetu z podobnymi objawami przychodzi jedna, druga, trzecia osoba i dopiero później zaczyna się rozmawiać z innymi lekarzami, którzy zauważają to samo. Trudno też określić dane dotyczące zgonów. Jeśli ktoś w styczniu umarł z powodu niewydolności oddechowej, to jemu wpisywano, że umarł na niewydolność oddechową, a nie na Covid. Czy jednak rzeczywiście umarł na koronawirusa, dziś to jest niesprawdzalne.

- Jeśli więc przeszliśmy już koronawirusa, to mamy przeciwciała. Jesteście w stanie to sprawdzić u tych, którzy trafiają do was na oddział?

- To można zrobić, ale my się zajmujemy generalnie leczeniem. Poza tym w szpitalu pobieramy próbkę z nosogardzieli. Jeśli pacjent wyzdrowieje, to on tego materiału genetycznego już w niej nie ma. Pozostają mu jednak przeciwciała odpornościowe.

Przeciwciała można oznaczyć, tylko tego nie robimy. Nie zajmujemy się działalnością profilaktyczną i sprawdzaniem, czy ktoś coś przechorował czy nie. Jeśli ktoś, dla własnej ciekawości chce sprawdzić, czy przeszedł koronawirusa, może to zrobić w laboratoriach „na mieście”. Szpitalne laboratorium tego nie wykonuje.

- „Na mieście” to niektórzy mieszkańcy mówią, że w szpitalu zakaźnym to wiatr hula. Pacjentów tutaj wielu nie ma.

- Pacjenci, których tu przyjmujemy, zazwyczaj okazują się ujemni. Część, od których pobieramy wymaz do badań, od razu może iść do domu, bo jest w dobrym stanie. Takich pacjentów jest zdecydowana większość. Część zostaje jednak w szpitalu i gdy już mają ujemne wyniki, na drugi dzień wypisujemy. Do zeszłego tygodnia wymazy wysyłaliśmy głównie do sanepidu w Gorzowie i trochę do Poznania oraz innych współpracujących laboratoriów. Ten wynik przychodził maksymalnie w ciągu doby. W tej chwili od niedzieli dysponujemy możliwością wykonania testów genetycznych w laboratorium mikrobiologicznym. On jest wykonywany w ciągu godziny.