Dramat. W lesie przy granicy polsko-niemieckiej znaleziono martwego 25-letniego Irakijczyka

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 23 listopada.

Młody mężczyzna pochodzący z Iraku najpewniej próbował przedostać się na teren Niemiec wraz z grupą sześciu przyjaciół. Jednak jego stan zdrowia nie pozwalał mu na to, by iść dalej. Jego bliscy zadzwonili na numer alarmowy i wezwali pomoc. Centrum ratownictwa w Brandenburgii wysłało na miejsce funkcjonariuszy. Udało im się odnaleźć grupę siedmiu uchodźców, którzy przebywali w lesie po brandenburskiej stronie granicy polsko-niemieckiej. Niestety, na pomoc dla jednego z nich było już za późno.

Co było powodem zgonu 25-latka? Deutche Welle donosi, że odpowiedź na to pytanie ma przynieść sekcja zwłok. Dochodzenie w tej sprawie rozpoczął także wydział zabójstw z komendy we Frankfurcie nad Odrą.