Dramatyczna akcja. Gorzowscy policjanci eskortowali do szpitala dziecko w ciężkim stanie

Tuż przed godz. 12 dyżurny policji odebrał telefon od mężczyzny, który jechał samochodem drogą S3 od strony Międzyrzecza w kierunku Gorzowa. Mężczyzna poinformował, że wiezie swoje dziecko, które jest w bardzo złym stanie i poprosił o pomoc w dotarciu do szpitala – relacjonuje sierż. szt. Mateusz Sławek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Na szczęście na wlocie do Gorzowa były dwa patrole policyjne, które od razu włączyły się do pomocy i eskortowały auto aż do szpitala. Samochody bardzo szybko przejechały przez miasto. Dzieckiem natychmiast zajęli się medycy.

- Dla nas najważniejsze było to, aby dziecko jak najszybciej znalazło się w szpitalu – podkreśla sierż. szt. Mateusz Sławek.

Zobacz wideo: Poród w aucie pod eskortą policji