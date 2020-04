Droga Krzyżowa w Gorzowie. Taka była przez ostatnie lata

10 kwietnia to w tym roku Wielki Piątek. To dzień, w którym Kościół wspomina mękę i śmierć Chrystusa. Jedną z tradycji tego dnia są Drogi Krzyżowe, które przechodzą ulicami miast. W Gorzowie Droga Krzyżowa odbywała się co roku po zakończeniu wielkopiątkowego nabożeństwa w katedrze (a w ostatnich dwóch latach po nabożeństwie w kaplicy w Przemysłówce). Sprzed katedry i Starego Rynku wierni szli pod Schody Donikąd. W Drodze Krzyżowej co roku szły tysiące wiernych. Jak wyglądało nabożeństwo w ostatnich pięciu latach? Zobaczcie w galerii naszych archiwalnych zdjęć.

