Droga z Różanek do Wojcieszyc w gminie Kłodawa wreszcie nie będzie dziurawa. Ale uwaga, na razie będzie nieprzejezdna!

Ale dziury były już tam znacznie mniejsze, bo nawierzchnia była już po frezowaniu, czyli po zdzieraniu warstwy asfaltu. Jutro ma już być kładziona nowa nawierzchnia . Jeśli pogoda dopisze, to droga z Różanek i z powrotem powinna być przejezdna już w środę. W najgorszym przypadku w czwartek. – Nawierzchnia ma być tzw. bezszwowa, czyli kładziona jednocześnie na całej szerokości, dlatego będzie nieprzejezdna. Ta technologia daje lepsze efekty, jeśli chodzi o trwałość asfaltu – mówi Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa. Częściej podczas prac na drogach widać, że nawierzchnia wylewana jest w dwóch pasach. – Ale wtedy między nimi może tworzyć się szczelina, przez którą dostaje się woda i z czasem niszczy drogę – tłumaczy A. Mołodciak.

- Ta droga, to chyba najgorsza w okolicy. Dziury, takie że opona cała niemal wpada. I to jedna przy drugiej. Nie ma jak ominąć – tłumaczy pan Piotr, którego w poniedziałek spotkaliśmy na drodze powiatowej między Różankami a Wjcieszycami w gminie Kłodawa.

Łośno też się doczeka

Remont niespełna pięciokilometrowej drogi z Różanek do Wojcieszyc był już robiony dwa razy. Ale za każdym razem naprawiany był tylko kawałek tej trasy.

Ta droga należy do powiatu. - My dopłacamy do jej remontu połowę. W przyszłości ma być tam również robiony chodnik i ścieżka rowerowa – mówi A. Mołodciak.