Druga liga dla Gorzowa! Onlajnersi Kangoo Basket z awansem w koszykówce mężczyzn Alan Rogalski

Piątkowe 6 maja zwycięstwo Onlajnersów Kangoo Basket 75:62 nad Orłem Ziębice wystarczyło, by gorzowianie awansowali do II ligi. Stało się tak po tym, jak w sobotę Centrum Medyczne Magnolia Siechnice wygrała z Orłem 88:47. A że z tego turnieju finałowego, rozgrywanego w hali Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej na trzecim poziom rozgrywek w Polsce wchodziły dwie ekipy, to wynik niedzielnego meczu nie miał aż takiego znaczenia. Mimo to spotkanie rozstrzygnęło się w końcówce i zakończyło rezultatem 74:77 dla siechniczan.