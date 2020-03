Drukarze 3D pomagają lekarzom i ratownikom medycznym - drukują dla nich przyłbice. Ty też możesz ich wesprzeć - nawet bez drukarki 3D!

Ekipę "Drukarze dla Lekarzy" tworzy kilka osób. Grupę na facebooku o tej samej nazwie (kliknij TUTAJ) śledzi już kilkuset gorzowian i co jakiś czas pojawiają się kolejne oferty pomocy i wsparcia inicjatywy drukarzy 3D z Gorzowa.

Akcję drukowania przyłbic ochronnych dla medyków w Gorzowie rozkręcił Krzysztof Oleś, ale on stanowczo odmawia, by nazywać go inicjatorem, czy też szefem całego przedsięwzięcia. W rozmowie z nami zaznacza, że szybko dołączyli do niego m.in. Kuba, Jakub i Paweł. I to oni wspólnie stoją za tym projektem i robią wszystko, by ochronnych przyłbic powstało jak najwięcej.