Drzewa w parku Kopernika usychają. Miasto pójdzie do sądu?

Jak przedstawiają sytuację urzędnicy, drzewa z gatunku grab pospolity sadzone w parku Kopernika zaczęły zamierać jeszcze na etapie realizacji zadania, w jego końcowej fazie. Na etapie odbioru końcowego stwierdzono ostatecznie obumarcie 30 szt. drzew i wyznaczono termin na ich wymianę do końca listopada 2020 r. Wykonawca drzewa wymienił. Jednocześnie został zobowiązany do prowadzenia rocznego utrzymania drzew, aby zapewnić ich prawidłowy rozwój i przyjęcie się. Tej czynności wykonawca - zdaniem urzędników - nie wykonał, co doprowadziło do obumierania kolejnych egzemplarzy. Urzędnicy wezwali więc wykonawcę do wymiany drzew. Ten jednak w odpowiedzi zastrzegał, że jest na etapie tworzenia ekspertyzy, która miała określić przyczynę obumarcia. Twierdził. że powodem obumierania drzew jest miejsce, w którym drzewa zostały posadzone (nasadzenia były przy alejkach w pobliżu fontanny).