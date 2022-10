Drzewa z donic przesadzą do gruntu, ale... nie wszystkie na deptaku

Gdzie trafią drzewa? - Chcemy znaleźć dla nich odpowiednie miejsce. Musimy pamiętać, że deptak to jest inwestycja dofinansowana w ramach projektu tramwajowego, dlatego też w obszarze jego realizacji chcemy znaleźć miejsce, gdzie drzewa będą miały najlepsze warunki - mówi wiceprezydent I. Olek. Co to oznacza?

- Drzewa będą mogły pojawić się na przykład wzdłuż Kostrzyńskiej - mówi Iwona Olek. - Na samym deptaku będą natomiast powiększane tereny zielone. Będą trawy, krzewy. Tam, gdzie się da, pojawią się jednak drzewa. Już wyznaczono kilka miejsc w pobliżu katedry, gdzie zostaną one posadzone. Na pewno nie będzie to jednak „jeden do jednego”, czyli że wszystkie drzewa z donic będą mogły trafić w grunt w okolicach deptaku. To jest niemożliwe - dodaje wiceprezydent. Przypomina ona jednak, że w najbliższym sąsiedztwie katedry pojawią się kolejne drzewa, które zostaną posadzone w ramach projektu odtworzenia dawnych nasadzeń.