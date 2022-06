Drzewa zasłaniają oświetlenie stadionu. I co teraz?!? Mamy odpowiedź miasta

Wycinki drzew nie będzie

- Zastosowano system z fabrycznie nakierowanymi projektorami oświetlenia, tak by boisko i bieżnia były równomiernie oświetlone. Nie zostanie to poprawione przez wykonawcę, gdyż skutkowałoby koniecznością wycinki drzew - odpowiada Daniel Czypar z wydziału inwestycji. Ta odpowiedź powinna ucieszyć miłośników przyrody. Wzdłuż Kłodawki - na odcinku od ul. Borowskiego aż do stadionu - Wody Polskie zaplanowały bowiem do wycięcia 43 drzew, które ich zdaniem zagrażają bezpieczeństwu (w styczniu, w lutym, a także kilkanaście dni temu runęło tu kilka okazów).

W trakcie testu oświetlenia na stadionie zamontowane zostały bramki do gry w piłkę nożną.

- Czy to oznacza, że na stadion powrócą piłkarze? - pytają mieszkańcy.

- Jednym z elementów umowy zawartej w grudniu 2020 z wykonawcą robót budowlanych było wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej. W związku z powyższym wykonawca, wypełniając obowiązek wynikający z umowy, dostarczył i zamontował bramki. Nie zmienia to wydanych wcześniej komunikatów w zakresie przyszłego użytkowania obiektu - odpowiada D. Czypar.

Przypomnijmy: choć pierwotnie był plan, by po modernizacji stadionu powrócili na niego piłkarze Warty Gorzów, ostatecznie obiekt będzie służył lekkoatletom. Warta swoje mecze ligowe w dalszym ciągu ma rozgrywać na stadionie przy ul. Olimpijskiej (tam gra też Stilon Gorzów). Prezydent Jacek Wójcicki zapowiedział, że i ten obiekt zostanie zmodernizowany.