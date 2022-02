Drzewo uszkodziło trakcję tramwajową w Gorzowie. Uruchomiono komunikację zastępczą

Przez nasz region przeszedł Orkan Dudley. Silny wiatr wyrządził wiele szkód: połamał drzewa, zerwał linie energetyczne, uszkodził budynki. Doszło też do tragedii pod Międzyrzeczem, gdzie na samochód spadło drzewo. Kierowca zginął na miejscu.

IMGW przed godz. 13.00 wydało kolejny komunikat dotyczący sytuacji pogodowej w naszym regionie.

- W ostatnich godzinach zanotowano porywy wiatru w wysokości do 85 km/h. Aktualnie z północy na południe województwa lubuskiego przemieszcza się kolejna strefa frontowa, przynosząc przelotne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie porywy mogą osiągać do 120 km/h. Miejscami mogą wystąpić również burze oraz opady krupy śnieżnej. Po południu porywy wiatru osłabną do 80 km/h - informuje IMGW.