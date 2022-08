Dublet gorzowian w Wawrowie. Filip Bęczkowski wygrał rundę Pucharu Ekstraligi

- Było dużo szczęścia. W ostatnim wyścigu myślałem, że nie zdążę na start, ale się udało. Analizowałem, jak jeździ Kewin, zrobiłem długą prostą i wygrałem - mówił po zejściu z podium Filip Bęczkowski. We wrześniu skończy 13 lat, a w niedzielę 14 sierpnia w podgorzowskim Wawrowie wygrał 6. rundę Pucharu Ekstraligi (to nowe rozgrywki dla młodych zawodników z klubów startujących w najwyższej klasie rozgrywkowej).

13-latek wygrał w niedzielę wszystkie swoje wyścigi. Nie obyło się jednak bez stresu. Przed ostatnim biegiem zdefektował jego motocykl i groziło mu wykluczenie z wyścigu. W ekspresowym tempie sprawny sprzęt podstawił mu jednak Paweł Parys, trener Just Fun GUKS Speedway Wawrów. Co ciekawe, był to motocykl Kewina Nycza, z którym Filip wygrał decydujący wyścig.

I Bęczkowski, i Nycz to na co dzień zawodnicy Just Fun GUKS Speedway Wawrów. Klub ma jednak partnerską umowę ze Stalą Gorzów, więc wawrowscy zawodnicy startują jako stalowcy. Dodajmy, że sama Stal Gorzów też ma już pierwszego mini żużlowego wychowanka. To William Forstner, który w niedzielę debiutował przed własną publicznością.