Dużą, nowoczesną wiatę śmietnikową mają mieszkańcy ul. Reja w Gorzowie Wlkp.

Nowa wiata śmietnikowa pojawiła się na ul. Reja na osiedlu Staszica. Bo właśnie mieszkańcy tej ulicy wygrali roczne zmagania o tytuł Ekobohaterów. Konkurs ten zorganizowała firma Inneko Gorzów. Polegał on na tym, że pracownicy co dwa tygodnie oceniali sposób segregacji odpadów oraz to, w jaki sposób mieszkańcy dbają o wygląd najbliższego otoczenia.

W kategorii „Zabudowa wielorodzinna niska” tytuł Ekobohaterów i nową altanę śmietnikową otrzymają mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Dobrej 50.