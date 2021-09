Dwa duże talenty będą biegać dla Gorzowa. Marika Majewska oraz Nikola Horowska nowymi zawodniczkami AZS AWF i ALKS AJP

Dlaczego zdecydowała przenieść się nad Wartę? - Główny powód to trenerka Izabela Posmyk-Zalewska z AZS AWF, z którą od trzech lat współpracuje, będąc w reprezentacji Polski. I ta nasza praca idzie w dobrym kierunku. Inną powodem była uczelnia, na której zaczynam naukę na kierunku dietetyka. To studia, o których też myślałam od dłuższego czasu. Nowy stadion lekkoatletyczny w Gorzowie? On także był taką zachętą dla mnie i przyczynił się do tej ostatecznej decyzji. Sama dostałam kilka propozycji, z Poznania, Lublina czy Krakowa, jednak to były ośrodki dalekie od miejsca, gdzie mieszkałam do tej pory, a więc we Wrześni w Wielkopolsce - mówi w rozmowie z "GL" Majewska, wychowanka trenera Andrzeja Pujdaka, choć pierwsze kroki w lekkiej atletyce stawiała pod okiem Krzysztofa Regulskiego w Kaczanowie.