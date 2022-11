Dwanaście lat i wystarczy. AZS AJP Gorzów przerwał w Bydgoszczy fatalną serię i nadal jest niepokonany w Energa Basket Lidze Kobiet

O tym, że może być trudno o zwycięstwo było wiadomo już przed meczem. Raz, że dotychczas w mieście nad Brdą gorzowiankom łatwo się nie grało, bo ostatni raz w rozgrywkach ligowych triumfowaliśmy tam dwanaście lat temu. A dwa, że do tej pory bydgoszczanki występowały poniżej swoich możliwości, więc i oczekiwania w EBLK (trzy porażki z medalistkami mistrzostw Polski, z którymi AZS AJP wygrał i niewielkie zwycięstwo z beniaminkiem rozgrywek) były spore. Po tym, jak w środę bardzo pewnie pokonały w EuroCup Women FCC UAV Arad z Rumunii, a tydzień wcześniej stoczył wyrównany bój z VBW Arką Gdynia można było zakładać, że ich forma rośnie. I w pierwszej połowie ta ich dyspozycja była względnie wysoka, przy zarazem przeciętnej zawodniczek Dariusza Maciejewskiego.

Po dwudziestu minutach jego podopieczne prowadziły tylko i aż trzema „oczkami”. Co prawda pierwsze punkty zdobyły gospodynie, lecz od trójki w 3 min Zoe Wadoux różnica punktowa aż do końcowej syreny była na korzyść przyjezdnych. Nie wynosiła ona jednakwięcej niż dziesięć „oczek”. Głównie z tego względu, że nasze panie miały bardzo słabą skuteczność rzutów z gry. Choć oddały o dziewięć prób więcej niż Basket-25, to notowały gorszy procent celności o dwa punkty. I to pomimo tego, że zarówno w zbiórkach (23:16 dla nas), asystach (9:6), przechwytach (6:3), jak również blokach (2:0) były lepsze. Gorzej prezentowały się zza linii 6,75 m (30 proc. do 50) oraz punktach zmienniczek (6:11), bo liczba strat była identyczna (po 8). Ta zdobycz punktowa ławki rezerwowych w przypadku ekipy szkoleniowca Piotra Kulpekszy była zasługą przede wszystkim masywnie zbudowanej Shante Evans (8 pkt.), chociaż najskuteczniejszą była jej klubowa koleżanka Gabriela Marginean (13 pkt.). A gdy do tego dodamy Sparkle Taylor (najlepsza strzelczyni ligi) i Stephanie Kostowicz (najlepszy tzw. eval w lidze), to taka zacięta walka nie mogła dziwić. Z drugiej strony, trochę jednak zdumiewający był brak skuteczności ze strony Alanny Smith (6/12 z gry), Lindsay Allen (2/8) czy Tilbe Senyurek (2/5).