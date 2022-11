Dwie różne połowy Stilonu Gorzów. Jedna świetna, druga beznadziejna. Stąd przegrany mecz w Bielsku-Białej z Rekordem w III lidze

W porównaniu z warunkami atmosferycznymi panującymi w Gorzowie, pogoda w Bielsku-Białym była bardzo korzystna. I tu, i tam temperatura powietrza wynosiła poniżej zera, ale w odróżnieniu aury na stadionie OSiR-u przy ul. Olimpijskiej boisko w Centrum Sportu Rekord nie było przykryte śniegiem. Z zastrzeżeniem, że w to sobotnie popołudnie murawa na Podbeskidziu była zmrożona, przez co piłka nieraz na niej podskakiwała. Jednak nie przeszkodziło to, zwłaszcza przed przerwą, w stworzeniu świetnego widowiska.

Pierwszą groźną akcję mieli bielszczanie. W 8 min główkował Marcin Wróbel, ale piłka po jego uderzeniu z 8 m o metr minęła o metr słupek bramki Kacpra Rosy. Pięć minut później stilonowcy doprowadzili do sytuacji jeden na jeden. W oko w oko z bramkarzem Rekordu stanął Paweł Świerczyński, niemniej nie wykorzystał tej okazji. Jakub Szumera „pajacykiem” niczym Artur Boruc zatrzymał futbolówkę. W odpowiedzi chwilę później Tomasz Nowak z 20 m trafił w poprzeczkę. Rosa rzucił się w swój lewy górny róg, ale gdyby piłka leciała kilka centymetrów niżej, to musiałby ją wyciągać z siatki. Za to od 23 min mogło i powinno być 1:0 dla gorzowian. Aczkolwiek Szumera najpierw obronił strzał z 25 m Cypriana Poniedziałka, a następnie, nie wiadomo w jaki sposób zdążył podnieść się z trawy i wyciągnąć ręce, tak by futbolówka po dobitce Wojciecha Kurlapskiego zahaczyła o jego palce i obiła poprzeczkę.