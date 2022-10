Dwie różne połowy Warty. Jedna dobra wystarczyła, by wrócić ze Śląska do Gorzowa z pełną pulą

– Ale pierwsza połowa nie zapowiadała tego, że jesteśmy w stanie w ogóle powalczyć o cokolwiek – mówi nam trener bordowo-granatowych Mateusz Konefał i tłumaczy dlaczego: – Byliśmy zespołem apatycznym, choć zespół, to jest złe słowo. Byliśmy ludźmi, którzy machali rękoma i mieli pretensje do wszystkiego. Byliśmy zrezygnowani. Nasza mowa ciała mówiła, że tak naprawdę przyjechaliśmy tu przegrać i odbębnić mecz.

Faktycznie, pierwsza połowa zdecydowanie należała do gospodarzy, którzy już w 9 min wyszli na prowadzenie. Autorem gola była Sebastian Pączko, który wraz z Michałem Biskupem wręcz rozklepali obronę przyjezdnych. Gwarek nie chciał na tym poprzestawać. Gdyby miał lepiej ustawione celowniki i zachował więcej zimnej krwi w polu karnym, to pewnie Warta już by się nie podniosła. Zwłaszcza mając na uwadze to starcie z poprzedniej kolejki. Ale na szczęście podopieczni Konefała jakoś dotrwali do końca z tą jednobramkową stratą.