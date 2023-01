Dworcowa w Gorzowie zmieni się nie do poznania. Będzie na niej deptak oraz nowy przystanek

Gorzów jest coraz bliżej rozpoczęcia budowy centrum przesiadkowego. Ma ono powstać w okolicy dworca kolejowego pomiędzy estakadą kolejową i znajdującym się na niej peronem pierwszym oraz drugim a pobliską ul. Jancarza. Miasto już się szykuje do ogłoszenia przetargu (ma to nastąpić w lutym), a we wtorek 10 stycznia przedstawiło szczegóły pierwszego etapu inwestycji. Ruch pieszy i samochodowy w okolicy dworca przejdzie małą rewolucję.

Remont ul. Dworcowej. Co się zmieni?

Po pierwsze: ul. Dworcowa po zmianach będzie odcinkiem, po którym będzie odbywać się ruch pieszych oraz samochodów (czyli coś na wzór odcinka ul. Sikorskiego, który jest przed urzędem miasta).

Po drugie: zmieni się miejsce wjazdu aut z ul. Dworcowej w ul. Jancarza. Dziś po wjechaniu w ul. Dworcową jedzie się prosto w kierunku dworca kolejowego. W przyszłości trzeba będzie skręcić w „boczną” Dworcową, czyli tak jak dziś robi się, aby dojechać do dworca autobusowego. I to właśnie w okolicy budynku PKS-u będzie skrzyżowanie dla samochodów.

Z ul. Jancarza będzie można skręcić w nowy wjazd, ale tylko po to, by wjechać na pobliski parking przed dzisiejszym budynkiem PKS-u. Nie będzie możliwości wjazdu z ul. Dworcowej w ul. Sikorskiego i na rondo koło Rolnika.