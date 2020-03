Dworzec w Gorzowie jest super nowoczesny. Ale peron czwarty, to ciągle inny świat

Nowe schody, nowe ściany, monitoring, brak smrodu moczu, nowe śmietniki i mocne lampy, dzięki którym nigdzie nie ma półmroku. Plus pięknie odnowione stare dachy nad peronami oraz wygodne windy. Dworzec PKP, to nowoczesny obiekt, którego nie musimy się wstydzić, który wygląda jak dworce w innych miastach. Ale kiedy wysiadamy na peronie czwartym, to mimo nowiutkich ławek, nie czujemy, że przyjechaliśmy do miasta.

Koronawirus w Polsce. Wideo