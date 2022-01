Dwudziestka jest we władaniu harcerzy i tancerzy

Gdzie pójść na finał WOŚP w Gorzowie? Co wylicytować?

W hali Dwudziestki, największej szkoły w Gorzowie, jest tanecznie. Od południa trwa tu 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizują go harcerze z gorzowskiego hufca ZHP. Na parkiecie przez kilka godzin prezentują się różne grupy taneczne. Można m.in. potańczyć i pooglądać, jak się tańczy salsę czy zumbę. Oprócz tego zbadać swoje ciało u specjalistów z Fit Test, którzy m.in. zanalizują jego postawę.

O 18.00 będzie można zasiąść z harcerzami przy „bezpiecznym ogniu” i pośpiewać harcerskie piosenki, natomiast o 20.00 będzie pokaz ognia Fire Show.

Maraton Roztańczony to jedna z kilku gorzowskich odsłon 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 16.00 do 20.00 Orkiestra zagra też na Starym Rynku. Będzie tu m.in. spektakl Teatru na Walizkach, rozmowy ze znanymi ludźmi (np. Kornelią Lesiewicz i Bartoszem Zmarzlikiem) oraz licytacje. Całość zwieńczy Światełko do Nieba dedykowane w tym roku zmarłej Grażynie Wojciechowskiej, jednej z „dyrygentek” gorzowskich finałów WOŚP.

Czytaj również:

Orkiestra zagra po raz trzydziesty. Finał w pandemii jest hybrydowy.