Działkowcy interweniują. Po kilkudziesięciu latach zabrali im wiatę

Przy ul. Drozdowej przez dziesięciolecia stała wiata przystankowa. - Usłyszałem w urzędzie, że stała ona tu... nielegalnie. Rozumie pan to? Bo ja nie... - mówi działkowiec.

- Jeśli będzie trzeba, cały świat poruszę, a do tego, by tu stała wiata, doprowadzę - mówi nam Dariusz Kuziemski. Jest prezesem rodzinnych ogrodów działkowych Stokrotka, które są na gorzowskim Zakanalu.

Działki znajdują się przy ul. Drozdowej, między ogródkami, ale łatwo do nich trafić. Są bowiem tuż przy pętli autobusowej dla linii 107 i 110. Przy tej właśnie pętli przez wiele lat stała wiata.

- Działkowcy to nie są młodzi ludzie. Korzystało więc z niej z kilkadziesiąt osób. Było gdzie usiąść w oczekiwaniu na autobus. Sam wiele razy na niej siadałem, bo choć na działkę jeżdżę samochodem, to raz kiedyś człowiek ma ochotę wypić jakieś piwko i wrócić do domu autobusem. Teraz miasto każe nam w oczekiwaniu na ten autobus stać. Wiatę bowiem zabrało - mówi pan Dariusz. - A skoro teraz zniknęła wiata, to zaraz może i autobusy zabiorą... O to miejsce miasto prawie nie dba. Droga dojazdowa jest dziurawa, a rozkład jazdy na samej pętli wisi niemal na sznurku - dodaje prezes.

Zabraniem wiaty zdziwieni są także w okręgowym zarządzie Polskiego Związku Działkowców.

- Nie można tak zostawić ludzi bez wiaty - mówi nam Kazimierz Dudziński, sekretarz gorzowskiego PZD. Zapowiada, że związek będzie interweniował w urzędzie miasta.