Dzieci uwięzione w sieci. Nowe technologie powodują nowe uzależnienia

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2019 roku ponad 80 procent dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat miało telefon komórkowy. Odsetek ten wzrastał wraz z wiekiem. Telefonu używało niemal 64 procent dzieci w wieku od 7 do 9 lat. W grupie dzieci od 10 do 12 lat było to już prawie 92 procent. Blisko 9 na 10 dzieci korzystało codziennie z internetu. A to dane jeszcze sprzed pandemii, która sprawiła, że ilość czasu spędzanego w internecie wzrosła. To właśnie tam w czasie izolacji przeniosło się nauczanie oraz kontakty z rówieśnikami.