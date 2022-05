Dzięki piorunującej końcówce Stilon Gorzów dwukrotnie trafił Lechię II Zielona Góra i wygrał mecz w czwartej lidze

Za tę otwartą grę z obydwu stron należy pochwalić zwłaszcza zielonogórzan, bo w tym sezonie, też w rundzie rewanżowej niewiele ekip chciało tak grać z liderem rozgrywek na stadionie OSiR-u przy ul. Olimpijskiej. A przez to byliśmy świadkami bardzo fajnego starcia. W pierwszej połowie w miarę wyrównanego, tym bardziej jeśli porównany to z tym, co działo się po przerwie, gdy przewaga stilonowców była wyraźniejsza.

- Na pewno lepiej gra się z drużynami, które chcą grać w piłkę. W tym meczu Lechia wyszła wyżej i nie chciała co chwilę wybijać piłki do przodu - przyznał Łukasz Kopeć, który był najbardziej wyróżniającą się postacią u miejscowych.

To właśnie on wyprowadził miejscowych na prowadzenie, dobijając piłkę do bramki po tym, jak w jej poprzeczkę uderzył Łukasz Maliszewski. Chociaż uczynił to dopiero za drugim raz, bo za tym pierwszym jego strzał był zblokowany. Kopeć w tej części gry mógł też drugi raz wpisać się na listę, ale piłka w nieznacznej odległości minęła spojenie aluminium Gracjana Sierackiego. Co się odwlecze, to nie uciecze, bo "Kopciu" ostatecznie trafił do sieci, skutecznie egzekwując rzut karny. Stało się tak po tym, jak w 88 min bramkarz Lechii II najpierw źle złapał futbolówkę, a następnie niepotrzebnie faulował w szesnastce Mateusza Gorgiela. Po kolejnych czterech minutach było już 3:1. Kopeć tym razem asystował, a gola z ok. 5 m, po zagraniu wzdłuż linii bramkowej, strzelił Takato Sakai. Warto jeszcze odnotować setkę, jaką zmarnował w 57 min Mateusz Kaczor, który próbował w sytuacji sam na sam przelobować Sierackiego, ale na tych staraniach skończyło się. Generalnie, co rusz kotłowało się pod jego "świątynią".